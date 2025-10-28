Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом

Белоруссия считает себя виновной в ухудшении отношений с Западом, но протягивает ему руку. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, он хочет исходить из убеждения, что в интересах европейцев как минимум мирное сосуществование.

«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков», — подчеркнул Лукашенко.

В ходе международной конференции президент Белоруссии обозначил стратегические ориентиры Евразии. Помимо этого белорусский лидер подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться. В то же время Лукашенко отметил, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности в отношениях с Западом.

Ранее Лукашенко заявил, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны.