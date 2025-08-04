Жителям Курской области выделят более 40 млрд рублей

Правительство России выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства», — сказал он на совещании.

Таким образом, жители Курской области, потерявшие имущество, продолжат получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей.

Председатель правительства подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме. По его словам, она носит системный комплексный характер.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Минтранс РФ выделит один миллиард рублей на ремонт поврежденных тяжелым транспортом участков дорог в Курской области.

Ранее в Курской области задержали мужчину по делу о финансировании терроризма.