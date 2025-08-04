На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Курской области выделят более 40 млрд рублей

Кабмин выделит Курской области более 40 млрд рублей для восстановления жилья
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительство России выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства», — сказал он на совещании.

Таким образом, жители Курской области, потерявшие имущество, продолжат получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей.

Председатель правительства подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме. По его словам, она носит системный комплексный характер.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Минтранс РФ выделит один миллиард рублей на ремонт поврежденных тяжелым транспортом участков дорог в Курской области.

Ранее в Курской области задержали мужчину по делу о финансировании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами