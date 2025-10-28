На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Высокий представитель Шмидт покинет Боснию и Герцеговину, его сменит преемник

close
AP

Нелегитимный высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт покинет свой пост и передаст полномочия преемнику. Об этом пишет боснийский портал Politicki со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, вероятная отставка Шмидта станет результатом скоординированной деятельности лидеров боснийских сербов и боснийских хорватов Милорада Додика и Драгана Човича. Отъезд Шмидта может произойти «в первой половине 2026 года».

До этого сообщалось, что Россия будет использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН, чтобы поднять вопрос о возвращении к Дейтонским соглашениям.

Дейтонские соглашения были подписаны 14 декабря 1995 года в Париже лидерами Боснии и Герцеговины (БиГ), а также Хорватии и Югославии. Соглашения позволили положить конец боснийской гражданской войне. Документ предусматривал прекращение боевых действий, введение миротворцев НАТО, особое административное и политическое устройство БиГ.

9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что непростые процессы, которые происходят в Боснии и Герцеговине, являются результатом грубого вмешательства Запада во внутренние дела этой страны. Он также призвал убрать «высокого представителя» в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта и закрыть его аппарат.

Ранее МИД России уличил Запад в попытках спровоцировать напряженность в Боснии и Герцеговине.

