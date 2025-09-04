Милорад Додик: Республика Сербская может объявить о независимости от БиГ

Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины (БиГ), если Запад продолжит усиливать давление на нее, заявил президент образования Милорад Додик. Его цитирует ТАСС.

«Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — высказался Додик.

Он призвал убрать «высокого представителя» в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта и закрыть его аппарат.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования. Он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Зимой суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорив его заочно к году тюрьмы. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее МИД России уличил Запад в попытках спровоцировать напряженность в Боснии и Герцеговине.