В Кремле пообещали использовать председательство России в СБ ООН

Россия будет использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН, чтобы поднять вопрос о возвращении к Дейтонским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С западниками работать очень тяжело. Вы видите, что многие западники фактически потворствуют этому отходу от Дейтона», — заявил он.

Дейтонские соглашения были подписаны 14 декабря 1995 года в Париже лидерами Боснии и Герцеговины (БиГ), а также Хорватии и Югославии. Соглашения позволили положить конец боснийской гражданской войне. Документ предусматривал прекращение боевых действий, введение миротворцев НАТО, особое административное и политическое устройство БиГ.

9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что непростые процессы, которые происходят в Боснии и Герцеговине, являются результатом грубого вмешательства Запада во внутренние дела этой страны. Он также призвал убрать «высокого представителя» в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта и закрыть его аппарат.

Ранее МИД России уличил Запад в попытках спровоцировать напряженность в Боснии и Герцеговине.