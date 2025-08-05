Российская сторона планирует использовать политические средства для предотвращения провоцируемого Западом роста напряженности в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел (МИД) России.

По данным ведомства, российские власти хотят минимизировать угрозу межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране. В МИД призвали все стороны к восстановлению взаимопонимания и сотрудничества между народами БиГ.

В сообщении говорится, что Россия глубоко разочарована «неправосудным и антидемократическим» решением апелляционной коллегии суда БиГ, которая 1 августа подтвердила обвинительный приговор по уголовному делу против Президента Республики Сербской Милорада Додика.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не признает вердикт Апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа оставила в силе обвинительный приговор в отношении Додика. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против вмешательства Брюсселя во внутренние дела других государств.

26 февраля суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Ранее Вучич осудил решение БиГ в отношении президента Республики Сербской.