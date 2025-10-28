Политик Мема: у Европы нет средств защиты от новейших российских ракет

Политикам в Европе, которые призывают бить по России, стоит напомнить, что у ЕС нет защиты от новейших российских ракет. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Слишком многие лидеры ЕС призывают к нанесению ударов по Москве… Позвольте мне также напомнить им, что у нас нет средств для защиты европейских городов от новейших российских ракет», — подчеркнул он.

По мнению финского политика, антироссийская риторика европейских лидеров говорит об их безумии.

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

