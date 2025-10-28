Лавров заявил, что действия Запада мешают диалогу по Евразийской безопасности

Действия стран Запада препятствуют нормальному диалогу по Евразийской безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, пишет ТАСС.

«Сейчас даже не то, что происходит на Украине, а то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемые натовские и евросоюзовские элиты, то что они делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражения, конечно, мешает нормальному диалогу», — сказал он.

До этого Лавров выразил надежду, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится урегулировать украинский конфликт на основе саммита в Анкоридже.

26 октября министр иностранных дел России заверил, что в Вашингтоне четко понимают шаги, которые РФ и США могут предпринять для реализации договоренностей саммита на Аляске. Глава российского МИД также отметил, что по итогам телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио Госдепартамент опубликовал сообщение. Лавров подчеркнул, что беседа была продуктивной, так как после нее не возникло необходимости в личной встрече.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи.