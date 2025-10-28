На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился с главой МИД Венгрии

Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Сийярто в Минске
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондента агентства, перед начало переговоров дипломаты тепло поприветствовали друг друга.

27 октября стало известно, что министры иностранных дел РФ, Венгрии и КНДР посетят Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске с 28 по 29 октября.

Основной темой конференции стали «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». По данным МИД Белоруссии, участникам дискуссий предстоит проанализировать ключевые тенденции международных отношений и выработать подходы к формированию новой архитектуры безопасности. Особое внимание будет уделено диалогу между Западом и Востоком, а также мерам по предотвращению конфронтации.

Ранее Орбан назвал катастрофической ошибкой отношение Евросоюза к переговорам с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами