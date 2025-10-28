Лавров встретился с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондента агентства, перед начало переговоров дипломаты тепло поприветствовали друг друга.

27 октября стало известно, что министры иностранных дел РФ, Венгрии и КНДР посетят Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске с 28 по 29 октября.

Основной темой конференции стали «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». По данным МИД Белоруссии, участникам дискуссий предстоит проанализировать ключевые тенденции международных отношений и выработать подходы к формированию новой архитектуры безопасности. Особое внимание будет уделено диалогу между Западом и Востоком, а также мерам по предотвращению конфронтации.

Ранее Орбан назвал катастрофической ошибкой отношение Евросоюза к переговорам с Россией.