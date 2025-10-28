Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет защищать ЕС от мигрантов

Белоруссия не использует миграционные процессы в своих целях, заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Запад в привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко, однозначно заявляю — мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде <...>», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не видит причин для защиты Европы со стороны Беларуси от мигрантов. Лукашенко подчеркнул, что проблема нелегальной миграции заключается в том, что «бандитские группировки высасывают мигрантов из Беларуси» и направляют их через Польшу в Германию.

В июле Лукашенко заявил, что Минск не может «отвернуться от ЕС», однако не будет «защищать» Европу от мигрантов «с петлей на шее». По его словам, страна готова к любым переговорам с Западом, в том числе и по миграционному вопросу.

В мае Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Минск в организации масштабного ввоза мигрантов в прибалтийскую республику. Вильнюс утверждает, что белорусские власти якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы, и требует от Минска полную компенсацию ущерба, «включая затраты на строительство пограничного заграждения».

