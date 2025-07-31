«С петлей на шее защищать не буду»: Лукашенко — о диалоге с Западом и «мобилизации в мирное время»

Александр Лукашенко призвал к «военной мобилизации» белорусской экономики и потребовал диверсифицировать экспорт — в частности, из-за перенасыщения и конкуренции на рынке России. Саму РФ он при этом назвал самой близкой страной и гарантом безопасности Белоруссии. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск не может «отвернуться от ЕС», однако не будет «защищать» Европу от мигрантов «с петлей на шее». По его словам, страна готова к любым переговорам с Западом, в том числе и по миграционному вопросу.

«Сегодня не 2022 год»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств страны объявил о необходимости «военной мобилизации» экономики страны.

По его словам, 2025 и последующие годы будут для Белоруссии «очень сложными и напряженными» из-за политических и экономических изменений в мире.

«Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда [экономике] нужна военная мобилизация. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «экономику страны нужно удержать», что «очень непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках».

В частности, глава государства потребовал диверсифицировать экспорт из-за ситуации в торговле с Россией. Как пояснил Лукашенко, Минск переориентировал на российский рынок существенные объемы поставок, однако ситуация изменилась.

«Сегодня не 2022 год, когда оттуда бежали западники. Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается», — предупредил президент.

«Ближе, чем Россия, никого нет»

При этом РФ Лукашенко назвал самой близкой для Белоруссии страной во всех отношениях — политическом, экономическом, военном, культурном.

«Вы должны, по крайней мере, пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас [никого] нет и быть не может», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Минск и Москва «экономически едины, как никогда».

«Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…», — сказал Лукашенко.

По его словам, в 2020 году (во время массовых протестов с попыткой отстранения Лукашенко от власти. — «Газета.Ru») именно Россия оказала основную помощь в стабилизации обстановки внутри страны.

«Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. <…> Наверное, мы бы уже лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности», — заявил глава государства.

«Отвернуться от ЕС нельзя»

Также он подчеркнул, что Белоруссия не может отвернуться от Европейского союза — ведь объединение остается соседом страны.

«Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Это соседи, их не выбирают», — отметил Лукашенко, добавив, что задача «переориентировать выпавшие с западного и украинского направлений экспортные потоки на сумму $14 млрд в дружественные государства» в целом выполняется.

Президент Белоруссии при этом напомнил, что с 2020 года «ЕС наштамповал аж 18 пакетов санкций», которые он расценивает как «абсолютно необоснованные и незаконные». Именно из-за этого, по словам Лукашенко, он перестал «защищать» Евросоюз от мигрантов, которые пытались попасть туда через белорусскую территорию.

«Мы фактически своей политикой по миграции защищали их (ЕС. – «Газета.Ru») от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов <...> Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с петлей на шее я вас защищать больше не буду», — сказал он.

Глава государства добавил, что, несмотря на введенные против страны ограничения, Белоруссия готова к любым переговорам с Западом, в том числе и по вопросам миграции .

А говоря о мигрантах, Лукашенко заверил: Белоруссия готова принимать всех, кто хочет работать и уважает страну. Однако «творить все, что захочется» приезжим не позволят.

«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ», — подчеркнул президент.

Трамп «открыл окно возможностей»

Кроме того, Лукашенко заявил о постепенном восстановлении отношений с Соединенными Штатами. По его мнению, этому поспособствовало возвращение на пост президента США Дональда Трампа.

«Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений », — сказал он.

Он напомнил послам о принципе нынешнего президента США «Америка прежде всего» и отметил, что «лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене». По его словам, дело, возможно, дойдет и до «разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают работе [Белоруссии] на мировых рынках».