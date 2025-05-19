На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва обвинила Белоруссию в организации ввоза мигрантов

Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН из-за мигрантов
close
Janis Laizans/Reuters

Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в прибалтийскую республику. Об этом сообщили в МИД Литвы, передает РИА Новости.

«Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху», – говорится в сообщении ведомства.

Вильнюс утверждает, что белорусские власти намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы, и требует от Минска полную компенсацию ущерба, «включая затраты на строительство пограничного заграждения».

В 2021 году Литва, Латвия и Польша обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса. В августе 2023 года руководства стран согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к спокойствию поляков и литовцев, заверив, что мигранты из Белоруссии не переберутся на их территорию.

Ранее Лукашенко заявил об угрозе со стороны Польши и Литвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами