Литва обвинила Белоруссию в организации ввоза мигрантов

Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в прибалтийскую республику. Об этом сообщили в МИД Литвы, передает РИА Новости.

«Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху», – говорится в сообщении ведомства.

Вильнюс утверждает, что белорусские власти намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы, и требует от Минска полную компенсацию ущерба, «включая затраты на строительство пограничного заграждения».

В 2021 году Литва, Латвия и Польша обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса. В августе 2023 года руководства стран согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к спокойствию поляков и литовцев, заверив, что мигранты из Белоруссии не переберутся на их территорию.

Ранее Лукашенко заявил об угрозе со стороны Польши и Литвы.