Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС

Ибрагим: Малайзия готова присоединиться к БРИКС «уже завтра»
Малайзия готова присоединиться к БРИКС «уже завтра». Об этом РИА Новости заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

«Да, конечно, мы все еще хотим присоединиться [к БРИКС]. Если нас примут завтра, мы вступим уже завтра», — сказал он на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

23 октября в Куала-Лумпуре начались мероприятия саммита стран АСЕАН. В ходе мероприятий была подписана «мирная декларация» между Камбоджей и Таиландом.

До этого министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в БРИКС. Также он подчеркнул, что его Каракас готов работать со всеми странами объединения.

БРИКС — это международный клуб из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.

