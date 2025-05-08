Венесуэла захотела вступить в БРИКС

Глава МИД Венесуэлы Пинто заявил, что его страна планирует вступить в БРИКС

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в БРИКС. Такие намерения Каракаса он обозначил в интервью для ТАСС.

Также он подчеркнул, что его страна «готова работать со всеми странами БРИКС».

В апреле 2024 года Пинто также заявлял, что Венесуэла работает над тем, чтобы стать полноправным членом БРИКС и «чувствует себя частью БРИКС». В октябре 2024 года Бразилия заблокировала предоставление Венесуэле статуса страны-партнера БРИКС, посчитав выборы в стране не соответствующими демократическим принципам.

БРИКС — это международный клуб из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и т.д.

Ранее разрыв БРИКС от G7 по объему вклада в мировую экономику вырос до 8%.