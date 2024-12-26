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Таиланд принял приглашение в БРИКС

МИД: Таиланд готов присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера
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Владимир Песня/РИА Новости

Власти Таиланда приняли приглашение БРИКС присоединиться к объединению в качестве страны-партнера. Об этом сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что 24 декабря кабинет министров королевства в ходе заседания решил дать положительный ответ на приглашение. В этот же день министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвина направил письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову, в  котором дал согласие на присоединение страны к  БРИКС в  качестве страны-партнера, рассказал пресс-секретарь.

«Приобретение статуса страны-партнера БРИКС является важнейшим шагом для Таиланда на пути присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена в будущем. Это первый шаг на этом пути»,  — сказал Пхалангкун.

23 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подтверждения от ряда стран о готовности стать партнерами БРИКС, и этот статус будет присвоен с 1 января. По его словам, идею поддержали Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Ранее в Кремле предрекли БРИКС светлое будущее.

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