Таиланд принял приглашение в БРИКС

Власти Таиланда приняли приглашение БРИКС присоединиться к объединению в качестве страны-партнера. Об этом сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что 24 декабря кабинет министров королевства в ходе заседания решил дать положительный ответ на приглашение. В этот же день министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвина направил письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову, в котором дал согласие на присоединение страны к БРИКС в качестве страны-партнера, рассказал пресс-секретарь.

«Приобретение статуса страны-партнера БРИКС является важнейшим шагом для Таиланда на пути присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена в будущем. Это первый шаг на этом пути», — сказал Пхалангкун.

23 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подтверждения от ряда стран о готовности стать партнерами БРИКС, и этот статус будет присвоен с 1 января. По его словам, идею поддержали Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Ранее в Кремле предрекли БРИКС светлое будущее.