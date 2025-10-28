На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко назвал закрытие литовской границы с Белоруссией «безумной аферой»

Лукашенко: закрытие литовской границы с Белоруссией является безумной аферой
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что закрытие границы Литвы является «безумной аферой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Не все сегодня должны были добраться до Минска, именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный», – отметил Лукашенко.

На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией после ряда инцидентов, связанных с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами. Речь шла о нескольких десятках воздушных шаров. Они, как утверждают, литовские власти, использовались для нелегальной доставки товаров через госграницу.

После закрытия пунктов пропуска поздним вечером 26 октября движение автотранспорта через КПП «Шальчининкай» - «Бенякони» и «Мядининкай» - «Каменный Лог» так и не было восстановлено. При этом 27 октября Литва начала пропускать через пункт пропуска «Мядининкай», расположенный на границе с Белоруссией, путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно.

Ранее белорусская транспортная компания отменила рейсы через литовскую границу.

