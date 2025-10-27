Литва открыла границу с Белоруссией для отдельных категорий граждан

Литва начала пропускать через пункт пропуска «Мядининкай», расположенный на границе с Белоруссией, путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью через пункт пропуска «Мядининкай». Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: <...> путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно», — говорится в сообщении.

В ГТК добавили, что также Литва будет пропускать через границу дипломатов, граждан республики и Евросоюза, а также лиц, имеющих вид на жительство в стране. По информации таможенников, эти граждане начали пересекать границу через пункт пропуска «Каменный Лог» с 14:30.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее Белоруссия выразила протест Литве из-за закрытия границы.