«Следующий год будет лучше»: Трамп пошутил про неполученную Нобелевскую премию

Трамп заявил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию в 2026 году

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме заявил, что рассчитывает на Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Политик подчеркнул, что он будет единственным американским лидером, который остановил восемь войн за восемь месяцев.

«Получил ли я Нобелевскую премию? Нет.... Даже я сказал, да, это невозможно. Но все в порядке. Я подозреваю, что следующий год будет лучше», — сказал лидер США.

По словам главы государства, его волнует, что он спас «сотни миллионов жизней».

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. При этом в Норвегии опасались негативной ответной реакции со стороны Трампа, который после возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Мачадо же заявила, что в следующем году президент США должен выиграть.

Ранее Зеленский поставил Трампу условие для его выдвижения на Нобелевскую премию.