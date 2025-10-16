На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Следующий год будет лучше»: Трамп пошутил про неполученную Нобелевскую премию

Трамп заявил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию в 2026 году
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме заявил, что рассчитывает на Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Политик подчеркнул, что он будет единственным американским лидером, который остановил восемь войн за восемь месяцев.

«Получил ли я Нобелевскую премию? Нет.... Даже я сказал, да, это невозможно. Но все в порядке. Я подозреваю, что следующий год будет лучше», — сказал лидер США.

По словам главы государства, его волнует, что он спас «сотни миллионов жизней».

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. При этом в Норвегии опасались негативной ответной реакции со стороны Трампа, который после возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Мачадо же заявила, что в следующем году президент США должен выиграть.

Ранее Зеленский поставил Трампу условие для его выдвижения на Нобелевскую премию.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами