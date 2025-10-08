На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил публикации китайских СМИ о том, что Япония стала угрозой для США

Global Look Press

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о том, что Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане. По мнению эксперта, Пекин решил перейти в информационной войне от оборонительной тактики к наступательной.

«Насколько успешным будет действие Китая на данном направлении, сказать сложно. Во всяком случае, статус Японии не позволяет этой стране стать сколь-нибудь серьезным конкурентом для США. <...> Япония фактически находится под военной оккупацией США. Количество военных баз на территории Японии достаточно велико», — отметил Сипров.

Он предположил, что Китай в данном случае пытается стимулировать антияпонские настроения в США и воззвать к воспоминаниям о событиях конца прошлого века, когда действительно в Америке существовали определенные страхи, связанные с бурным развитием Японии.

Как пишут китайские журналисты, в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота.

Кроме того, Япония оказалась одним из лидеров во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.

Ранее США снизили пошлины на импорт автомобилей из Японии.

