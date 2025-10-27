На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Делегация Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства

SANA: делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления посольства
true
true
true
close
Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Делегация Министерства иностранных дел Сирии прибудет в Москву для восстановления полноценной работы посольства. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД Сирии.

«Сегодня техническая делегация сирийского МИД направляется в Россию с целью подготовки всеобъемлющего плана действий по восстановлению консульских и административных услуг», — говорится в сообщении.

15 октября в Москву прилетел новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца с президентом России Владимиром Путиным в узком составе продолжались около полутора часов.

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее Песков ответил на вопрос о судьбе военных баз РФ в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами