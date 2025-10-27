SANA: делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления посольства

Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Делегация Министерства иностранных дел Сирии прибудет в Москву для восстановления полноценной работы посольства. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД Сирии.

«Сегодня техническая делегация сирийского МИД направляется в Россию с целью подготовки всеобъемлющего плана действий по восстановлению консульских и административных услуг», — говорится в сообщении.

15 октября в Москву прилетел новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца с президентом России Владимиром Путиным в узком составе продолжались около полутора часов.

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

