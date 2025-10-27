На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае заявили о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина

Sohu: предупреждение Путина об ударах Tomahawk по России подействовало на Трампа
Гавриил Григоров/РИА Новости

Предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости ударов по РФ американскими ракетами Tomahawk («Томагавк») подействовало на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил автор блога «Ланьфэн говорит» на китайской платформе Sohu.

По мнению автора материала, слова российского лидера, который пригрозил США «ошеломляющим ответом» в случае удара по РФ ракетами Tomahawk, возымели нужный эффект. Несмотря на то, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел новый пакет антироссийских санкций, он больше не говорил о поставках «Томагавков» Киеву, говорится в публикации.

«Даже когда в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон якобы снял ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет, Трамп опроверг ее, назвав фейком», — отметил автор статьи.

До этого британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк» для ударов вглубь России.

В ответ на это Владимир Путин предупредил, что Россия даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, поэтому Киеву и союзникам стоит подумать, идти ли на такой шаг.

Ранее эксперт заявил, что Россия может ответить нестандартно на передачу Украине «Томагавков».

