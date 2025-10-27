На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Литвы объявила о принятии «самых строгих мер» в связи с метеозондами

Литва будет сбивать метеозонды, залетающие на территорию страны и якобы связанные с контрабандой белорусских сигарет. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругиниене на пресс-конференции, пишет The Guardian.

«Сегодня мы решили принять самые строгие меры, другого пути нет», — сказала Ругиниене.

Она также добавила, что в связи с этим правительство Литвы может обсудить вопрос о применении 4-й статьи договора НАТО для созыва консультаций по безопасности.

До этого советник президента Литвы Дейвидас Матуленис назвал гибридной психологической операцией появление на территории страны метеозондов. По его словам, появление метеозондов свидетельствует о кризисе в политике.

Власти Литвы рассматривают вопрос закрытия границ с Белоруссией на длительное время, также они могут ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства республики метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации и приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Литвы увидел в метеозондах провокацию России и Белоруссии против НАТО.

