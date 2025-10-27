На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Малави объявили о режиме бедствия в части страны

Президент Малави объявил о режиме бедствия в части страны из-за голода
true
true
true
close
Eldson Chagara/Reuters

Президент Малави Питер Мутарика объявил режим бедствия почти в половине округов страны из-за голода, вызванного засухой. Об этом сообщает ТАСС.

Он призвал международное сообщество оказать помощь стране.

«Президент Малави выражает глубокую озабоченность негативным влиянием продовольственного кризиса, который стал следствием совокупного воздействия продолжительных эпизодов засухи, высоких цен на промышленные товары и других макроэкономических факторов», — говорится в заявлении правительства страны.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что распространение голода в секторе Газа является рукотворной катастрофой. Гутерриш добавил, что голод представляет собой преднамеренное разрушение систем, необходимых для выживания человечества.

В августе ООН объявила катастрофический голод в Газе.

Ранее суд ООН напомнил Израилю о запрете на использование голода как оружия.

