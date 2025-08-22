На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН назвал голод в Газе рукотворной катастрофой

Гутерриш: голод в секторе Газа является рукотворной катастрофой
true
true
true
close
Andrew Kelly/Reuters

Распространение голода в секторе Газа является рукотворной катастрофой. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

«Когда, казалось бы, не осталось слов, чтобы описать ад в Газе, добавилось новое: «голод». Это не загадка — это рукотворная катастрофа, моральный приговор и провал самого человечества», — сказал генсек всемирной организации.

Гутерриш добавил, что голод представляет собой преднамеренное разрушение систем, необходимых для выживания человечества. По его словам, Израиль несет «безусловные обязательства», касающиеся обеспечения населения анклава необходимыми продовольствием и медикаментами.

Несколькими часами ранее агентства и гуманитарная организация системы ООН выпустили совместно сообщение, согласно которому в секторе Газа впервые было объявлено состояние катастрофического голода. По данным всемирной организации, эта ситуация коснулась более полумиллиона человек.

Ранее Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами