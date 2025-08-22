Генсек ООН назвал голод в Газе рукотворной катастрофой

Распространение голода в секторе Газа является рукотворной катастрофой. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

«Когда, казалось бы, не осталось слов, чтобы описать ад в Газе, добавилось новое: «голод». Это не загадка — это рукотворная катастрофа, моральный приговор и провал самого человечества», — сказал генсек всемирной организации.

Гутерриш добавил, что голод представляет собой преднамеренное разрушение систем, необходимых для выживания человечества. По его словам, Израиль несет «безусловные обязательства», касающиеся обеспечения населения анклава необходимыми продовольствием и медикаментами.

Несколькими часами ранее агентства и гуманитарная организация системы ООН выпустили совместно сообщение, согласно которому в секторе Газа впервые было объявлено состояние катастрофического голода. По данным всемирной организации, эта ситуация коснулась более полумиллиона человек.

Ранее Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.