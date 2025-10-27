На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о подлодке США у границ России

Депутат Колесник: Трамп играет в игры с Россией, но имеет серьезные намерения
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ведет свою игру в отношении России, однако имеет намерения сблизиться с Москвой. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Трампа об атомной подлодке у границ РФ.

Парламентарий добавил, что не видит причин опасаться американских субмарин.

«У нас подводные лодки гораздо мощнее, на голову выше, чем американские. Наши стреляют на неограниченное расстояние, это я имею в виду только подводный флот. Они проходят все рубежи, всю противолодочную систему Соединенных Штатов», — пояснил Колесник.

Он также отметил, что у России есть гораздо более опасное оружие, чем ракета «Буревестник».

27 октября Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка. Так он ответил на сообщения об испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Президент США добавил, что считает заявление российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «неуместным».

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.

