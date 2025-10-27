На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткоффа пригласили посетить Украину: «Рады приветствовать американских друзей»

Глава МИД Сибига заявил, что украинская сторона пригласила Уиткоффа в Киев
Kevin Lamarque/Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и другие высокопоставленные американские чиновники получили предложение посетить Киев. Его слова приводит УНИАН.

«Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать на Украине наших американских друзей», — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что американским партнерам Украины не нужно дополнительных приглашений, поскольку оно «всегда остается актуальным».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на прошедшей в пятницу встрече с украинской делегацией давил на Владимира Зеленского с требованием согласиться пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Аналогичной информацией поделилось агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.

