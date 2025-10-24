На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, о чем Уиткофф просил Зеленского в Белом доме

Bloomberg: Уиткофф пытался убедить Зеленского пойти на территориальные уступки
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уговаривал украинского лидера Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ходе встречи [президента США Дональда] Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования [президента России Владимира] Путина уступить Донбасс России», — говорится в публикации.

Источники агентства сообщили, что Украина по-прежнему считает новые регионы РФ «временно оккупированными территориями». По их словам, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. При этом Москва не раз подчеркивала, что жители этих регионов сами проголосовали за воссоединение с РФ, в результате чего территориальные границы были закреплены в Конституции России и не подлежат обсуждению.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По данным издания, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса.

В свою очередь Зеленский в ходе саммита ЕС в Брюсселе 23 октября вновь заявил, что Украина не готова идти на территориальные уступки России.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами