СМИ узнали, о чем Уиткофф просил Зеленского в Белом доме

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уговаривал украинского лидера Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ходе встречи [президента США Дональда] Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования [президента России Владимира] Путина уступить Донбасс России», — говорится в публикации.

Источники агентства сообщили, что Украина по-прежнему считает новые регионы РФ «временно оккупированными территориями». По их словам, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. При этом Москва не раз подчеркивала, что жители этих регионов сами проголосовали за воссоединение с РФ, в результате чего территориальные границы были закреплены в Конституции России и не подлежат обсуждению.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По данным издания, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса.

В свою очередь Зеленский в ходе саммита ЕС в Брюсселе 23 октября вновь заявил, что Украина не готова идти на территориальные уступки России.

