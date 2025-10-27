На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто ответил на вопрос о перспективах проведения саммита РФ и США в Венгрии

Сийярто: Венгрия готова принять мирные переговоры США и России в любое время
Global Look Press

Венгрия в любое время готова принять у себя переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, пишет ТАСС.

«Венгрия готова принять у себя мирные переговоры США и России в любое время», — заявил он в ответ на вопрос о перспективах проведения такой встречи в Будапеште.

По словам Сийярто, в ходе переговоров с американцами в США на прошлой неделе он сделал вывод, что они не отказались от возможности проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии считает, что этот саммит принесет ощутимые результаты и поможет вернуть мир в Центральную Европу.

23 октября Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день Владимир Путин сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом российский лидер добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

Ранее эксперт назвал главную причину переноса встречи Путина и Трампа.

