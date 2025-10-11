В Совфеде рассказали о переговорах по возобновлению авиасообщения с США

Карасин: переговоры о возобновлении авиаперелетов в США продлятся до 31 октября

Переговоры с США по возобновлению прямого авиасообщения с Россией и нормализации работы посольств могут продлиться до конца октября. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, восстановление прямого авиасообщения между двумя странами — один из приоритетных вопросов российско-американского диалога, который «будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика».

«Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — сказал Карасин.

Сенатор призвал зарубежных партнеров к изменению сложившейся ситуации и подчеркнул, что именно в этом состоит задача здравомыслящей дипломатии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что Россия и США договорились о проведении третьего раунда переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран, он состоится осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что США хотят запретить компаниям из Китая летать над Россией.