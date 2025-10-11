На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о переговорах по возобновлению авиасообщения с США

Карасин: переговоры о возобновлении авиаперелетов в США продлятся до 31 октября
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Переговоры с США по возобновлению прямого авиасообщения с Россией и нормализации работы посольств могут продлиться до конца октября. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, восстановление прямого авиасообщения между двумя странами — один из приоритетных вопросов российско-американского диалога, который «будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика».

«Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — сказал Карасин.

Сенатор призвал зарубежных партнеров к изменению сложившейся ситуации и подчеркнул, что именно в этом состоит задача здравомыслящей дипломатии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что Россия и США договорились о проведении третьего раунда переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран, он состоится осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что США хотят запретить компаниям из Китая летать над Россией.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами