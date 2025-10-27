На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров подарил букет роз главе МИД Северной Кореи

Лавров приветствовал главу МИД КНДР букетом роз перед переговорами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет роз перед началом встречи в Москве. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Начали красиво», — заявила Захарова, комментируя жест главы российского МИД.

На кадрах можно заметить, что Лавров вручил коллеге из КНДР букет из красных и белых роз. В ответ Цой Сон Хи выразила слова благодарности на русском языке.

До этого сообщалось, что переговоры представителей внешнеполитических ведомств начались в Москве. По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД России и КНДР обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

26 октября стало известно, Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств двух стран. При этом подробности и детали визитов не уточняются.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.

