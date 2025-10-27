На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен сообщили неприятные новости об «автономии» Европы

China Daily: фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США
true
true
true
close
vonderleyen/X

Курс Европы на «стратегическую автономию» на деле означает зависимость от Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета China Daily.

«Провозглашенная ЕС «стратегическая автономия», по-видимому, означает отказ от сотрудничества с Китаем, а не решение сложной проблемы структурной зависимости от Вашингтона», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз может применить против Китая так называемую «торговую базуку» на фоне торгового противостояния с Пекином.

Журналисты Euractiv писали, что фон дер Ляйен ужесточила риторику, сравнив контроль Китая над редкоземельными металлами с прежней зависимостью Европы от российского ископаемого топлива.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока.

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.

