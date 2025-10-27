Украина на сдастся на поле боя, она выдохнется и экономически больше будет не способная продолжать военные действия. Об этом заявил бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби на своем YouTube-канале.

«Первая мировая война закончилась не потому, что произошло какое-то внезапное прорывное событие, когда немецкие войска были разгромлены, подняли белый флаг и признали поражение. Просто одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать. И, как мне кажется, именно к этому все идет в конфликте на Украине», — подчеркнул он.

Учитывая это, указал Биби, Россия использует свои преимущества в продолжающемся противостоянии: размер, численность населения, развитие военной промышленности.

Кроме того, другой аналитик из ЦРУ Ларри Джонсон говорил ранее о том, что украинский конфликт близится к завершению. При этом Джонсон не исключил, что европейские лидеры в настоящее время готовы к эскалации в надежде либо продолжить войну и победить Россию, либо втянуть обратно в конфликт США.

