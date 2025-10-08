В Европе раскрыли истинную цель Зеленского по ракетам Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется на эскалацию конфликта на Украине с поставками ракет Tomahawk в распоряжение ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы не сказали ему (президенту США Дональду Трампу – «Газета.Ru») о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. <…> Поставкиракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации войны», — подчеркнул он.

До этого глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

