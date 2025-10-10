На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о приближающемся конце украинского конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинский конфликт близится к завершению
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский конфликт близится к завершению. Об этом заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все», — отметил он.

При этом Джонсон не исключил, что европейские лидеры в настоящее время готовы к эскалации в надежде либо продолжить войну и победить Россию, либо втянуть обратно в конфликт США.

До этого экс-аналитик ЦРУ заявлял, что Североатлантический альянс в своем нынешнем виде не способен противостоять ВС РФ. По его словам, не нужно заблуждаться, будто сегодня военная машина НАТО соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США.

Ранее в Европе раскрыли истинную цель Зеленского по ракетам Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами