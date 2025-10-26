На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе призвали отказаться от военной риторики в адрес России

Филиппо: Европе пора отказаться от воинственной риторики в адрес России
Shutterstock

Франции стоит отказаться от идеи «российской угрозы», потому подобные заявления уже приняли сумасшедшие обороты. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал он.

Он отметил, что во Франции уже вовсю разрабатывают планы предполагаемого «нападения», рассуждая, на какие страны пойдет Москва.

Тем временем Франция официально объявила о планах размещения своих войск на Украине в 2026 году. Генштаб сухопутных войск республики готов отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» анонсировал поставку Украине ракет Aster и самолетов Mirage. Владимир Зеленский подчеркнул, что союзники Украины согласовали решения, которые «могут помочь», но отказался их раскрывать, «чтобы Путину было сложнее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рогов оценил планы Франции поставить истребители Mirage на Украину.

