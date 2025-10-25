На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов оценил планы Франции поставить истребители Mirage на Украину

Рогов назвал насмешкой над ВСУ планы Парижа передать Киеву истребители Mirage
true
true
true
close
ZUMA Press/Global Look Press

Планы Парижа передать Киеву устаревшие истребители Mirage выглядят как насмешка над украинскими войсками. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что один из уже отправленных на Украину французских истребителей разбился из-за отказа электроники. По словам Рогова, украинский пилот спасся лишь чудом.

«Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — подчеркнул общественный деятель.

Как он сказал, президента Франции Эммануэля Макрона нельзя считать надежным гарантом безопасности для Украины. Рогов вспомнил, что не так давно французский лидер торжественно презентовал «самую передовую систему безопасности Лувра». Однако произошедшее 19 октября ограбление музея доказало неэффективность этой системы.

«Режиму [украинского лидера Владимира] Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности», — добавил член Общественной палаты РФ.

24 октября Макрон в ходе встречи так называемой «коалиции желающих» объявил, что Франция планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители Mirage и зенитные ракеты Aster. Глава республики уточнил, что это произойдет в ближайшие дни.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал планы Парижа передать Киеву истребители Mirage.

