Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит воздержаться от «политических вендетт» против оппозиционных деятелей, находящихся за пределами страны. Об этом заявил член Палаты лордов от Лейбористской партии Морис Гласман в контексте дела об экстрадиции политика Александра Грановского, сообщает газета The Sunday Times.

«Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт», – заявил барон Гласман.

Он выразил мнение, что попытка экстрадиции Грановского является частью более широкой кампании, проводимой Зеленским, цель которой – «легальное устранение политических оппонентов».

6 октября издание Politico писало, что окружение Зеленского использует судебные иски для давления на критиков и политических оппонентов.

Ранее командир ВСУ заявил, что Зеленский расформировал его подразделение после того, как он дал на политика показания.