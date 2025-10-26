На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии пригрозили Украине разрывом двухсторонних отношений

Член Палаты лордов Гласман: Украине стоит отказаться от политических вендетт
true
true
true
close
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит воздержаться от «политических вендетт» против оппозиционных деятелей, находящихся за пределами страны. Об этом заявил член Палаты лордов от Лейбористской партии Морис Гласман в контексте дела об экстрадиции политика Александра Грановского, сообщает газета The Sunday Times.

«Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт», – заявил барон Гласман.

Он выразил мнение, что попытка экстрадиции Грановского является частью более широкой кампании, проводимой Зеленским, цель которой – «легальное устранение политических оппонентов».

6 октября издание Politico писало, что окружение Зеленского использует судебные иски для давления на критиков и политических оппонентов.

Ранее командир ВСУ заявил, что Зеленский расформировал его подразделение после того, как он дал на политика показания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами