Лавров заявил о необходимости буферной зоны за пределами Донбасса

Лавров: Россия нуждается в создании буферной зоны за пределами Донбасса
Сергей Гунеев/РИА Новости

Под контролем РФ находятся территории, выходящие за пределы Донбасса и Новороссии. Это, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, обусловлено необходимостью создания буферной зоны, слова министра приводит пресс-служба дипведомства.

«На самом деле, мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона», — подчеркнул Лавров.

В сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после установления контроля над южными районами Донецкой Народной Республики (ДНР), российские войска расширили буферную зону в Днепропетровской области. По его словам, активно расширяется плацдарм, по сути представляющий собой буферную зону, поскольку ранее солдаты группировки «Восток» освободили всю южную часть республики в зоне своей ответственности.

Ранее в России ответили на отказ Зеленского «отдавать» Донбасс.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
