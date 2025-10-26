На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров предположил, что разговор с Рубио прошел хорошо

Лавров: беседа с Рубио прошла успешно, необходимость в личной встрече отпала
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что беседа с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио прошла весьма продуктивно, и американская сторона, по итогам, не увидела необходимости в проведении личной встречи. Слова дипломата приводит пресс-служба российского МИД.

«Позже, если я правильно помню, Госдепартамент опубликовал сообщение по итогам нашего телефонного разговора, где говорилось, что беседа между мной и Марко Рубио была продуктивной, и на данном этапе нет необходимости во встрече между госсекретарем и министром иностранных дел России. Я сделал вывод, что разговор действительно прошел хорошо, если они сделали такое заявление», — подчеркнул дипломат в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

20 октября между Лавровым и Рубио состоялась «продуктивная дискуссия», направленная на разработку конкретных шагов для воплощения в жизнь договоренностей, достигнутых лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе телефонного разговора 16 октября.

Ранее Лавров заявил, что возможность переговоров в Будапеште зависит от США.

