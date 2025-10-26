На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Любые попытки давления на Россию бессмысленны»: Дмитриев сообщил о позиции Путина

Дмитриев: на переговорах с США четко доносится позиция Путина о диалоге
Сергей Булкин/РИА Новости

Только конструктивный диалог может принести плоды. Такова позиция президента России Владимира Путина, которую российская делегация доносит до США, заявил в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны», – заявил Дмитриев.

24 октября Дмитриев заявил в США, что Украина затягивает переговоры по просьбе своих партнеров из Европейского Союза. Он уточнил, что Лондон заинтересован в продолжении специальной военной операции (СВО), связав это с «печальным» состоянием экономики Британии и Евросоюза. По его словам, Европа старается создать «образ России как образ врага».

Также Дмитриев отметил изменение позиции Украины в конфликте с Россией, указав, что Киев движется к «более реалистичному» подходу к урегулированию вооруженного конфликта. Глава РФПИ подчеркнул важность завершения украинского конфликта, однако, по его мнению, необходимо иметь реалистичные ожидания относительно возможных вариантов решения.

Ранее на встрече с Дмитриевым американская конгрессвумен Луна изъявила желание приехать в Россию.

