Дмитриев заявил о желании России достичь мирного урегулирования на Украине

Россия хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Мы настроены на конструктивный диалог. И на четкое донесение позиций России по многим пунктам: да, Россия хочет мирного решения», — сказал Дмитриев.

24 октября Дмитриев заявил в США, что Украина затягивает переговоры по просьбе партнеров из Европейского Союза. Дмитриев уточнил, что Лондон заинтересован в продолжении специальной военной операции (СВО). Он связал это с «плачевным» состоянием экономик Британии и Евросоюза. Поэтому, как отметил спецпосланник РФ, Европы важно создавать «образ России, как образ врага».

Дмитриев также указал на вектор позиции Украины по конфликту с Россией. Он отметил, что Украина движется к «более реалистичной» позиции по урегулированию вооруженного конфликта. Глава РФПИ подчеркнул, что считает важным завершение украинского конфликта, однако, по его мнению, нужно иметь реалистичные ожидания о том, каким может быть реальное решение.

Ранее Дмитриев рассказал о большом желании США понять позицию России.