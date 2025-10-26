Заявление генсека НАТО подняли на смех после слов Путина о «Буревестнике»

Журналист Христофору высмеял заявление Рютте после слов Путина о «Буревестнике»

Антироссийское заявление генсека НАТО Марка Рютте никак не согласовывается с реальностью после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник». Об этом в соцсети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Рютте отмечал ранее, что якобы у России «заканчиваются деньги и войска».

«Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – «Буревестник»», — подчеркнул он.

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее СМИ сообщили, что ракета «Буревестник» может зависать в небе на несколько дней.