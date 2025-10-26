На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Бразилии предложил Трампу посредничество по Венесуэле

Лула да Силва на встрече с Трампом предложил ему посредничество по Венесуэле
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе встречи со своим американской коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии предложил ему посредничество для урегулирования ситуации с Венесуэлой. Об этом сообщил глава бразильского МИД Мауро Виэйра, передает агентство Reuters.

По информации агентства, лидер Бразилии заявил главе Белого дома, что Латинская Америка является «регионом мира».

24 октября Пентагон объявил, что направит авианосную ударную группу в зону Южного командования Вооруженных сил США. В ведомстве заявили, что американский авианосец Gerald R. Ford будет задействован в операциях против наркокартелей.

23 октября Трамп сообщил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

22 октября газета The Washington Post написала, что президент США санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению Мадуро. Как отмечается в материале издания, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть президента Венесуэлы, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее Трамп выступил с требованием к Венесуэле.

