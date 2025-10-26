На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об автотранспортном комплексе России

Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта России, поздравив работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником. Об этом говорится в телеграмме, которая размещена на сайте президента.

Глава государства отметил, что автотранспортный комплекс — это одна из стратегических отраслей экономики России.

«От неустанного и кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников предприятий во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства во всей стране», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин отдельно отметил ветеранов комплекса. Он подчеркнул, что РФ «гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством».

Также 26 октября Путин заявил, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами