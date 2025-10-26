Путин высказался об автотранспортном комплексе России

Президент России Владимир Путин обратился к представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта России, поздравив работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником. Об этом говорится в телеграмме, которая размещена на сайте президента.

Глава государства отметил, что автотранспортный комплекс — это одна из стратегических отраслей экономики России.

«От неустанного и кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников предприятий во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства во всей стране», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин отдельно отметил ветеранов комплекса. Он подчеркнул, что РФ «гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством».

Также 26 октября Путин заявил, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.