Боевикам ВСУ под Красноармейском могли передать ультиматум о сдаче населенного пункта разными методами – листовками или по радиоканалу «Волга». Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Каналы передачи ультиматума в этом случае могут быть самыми разными. Это могут быть и листовки, и радиоканал «Волга», который в своем время популяризировался для сдачи в российский плен, и громкоговорители», — подчеркнул он.

По словам Марочко, практика ультиматумов на фронте – не редкость для военных. К примеру, ультиматумы ставились при освобождении Артемовска.

25 октября в силовых структурах РФ сообщили об обрушении обороны ВСУ на юге Красноармейска.

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

Ранее в России дали прогноз на осенне-зимнюю кампанию в рамках СВО.