В России раскрыли условие встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако на условиях Москвы. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог ИМЭМО РАН и экс-дипломат Виктор Мизин.

«Тут понятно, что не будет этой встречи на условиях, которые сказал Трамп, то есть при прекращении огня по линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

По словам эксперта, никаких причин у России идти на уступки в ситуации, когда она продвигается успешно на фронте, «абсолютно нет».

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что проведет новую встречу с Владимиром Путиным, если будет уверен в перспективах заключения сделки по урегулированию конфликта. В противном случае, по словам главы Белого дома, он не собирается тратить время впустую. 16 октября стало известно, что лидеры РФ и США договорились провести новый раунд переговоров, однако позже Трамп сообщил об отмене встречи. Путин же заявлял, что она скорее перенесена.

Также Трамп отметил, что думал, что урегулирование украинского конфликта произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке. Он добавил, что почти любая из сделок, которые он уже заключил, «была бы сложнее, чем Россия и Украина».

Ранее Дмитриев привез в США конфеты с изображением Путина.