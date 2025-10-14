Раскрыты последствия обострившейся торговой воны США и Китая для экономики России

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Китая, объявив о намерении ввести дополнительные 100%-ные пошлины на товары из КНР сверх уже введённых тарифов. Это отразилось на волатильности финансовых рынков, скорректировало курсы валют, но на российскую экономику повлияло весьма условно, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с 360.ru он заявил, что на фоне происходящих процессов России важно продолжать сотрудничество с американской администрацией.

Заявление Трампа о намерении ужесточить тарифную политику демонстрирует продолжение весенней эскалации, которая уже напугала инвесторов, считает специалист. Это отразилось на волатильности финансовых рынков во всех сегментах – в сырьевой, валютной сферах, а также на сегменте рынка акций.

«Предпосылки текущего состояния лежат глубоко в геополитических стратегиях. Судя по всему, интересы США и Китая столкнулись, не совпали в каких-то определённых направлениях», — отметил Бархота.

Пока оценить влияние этого противостояния на мировые рынки сложно, так как речь может идти либо о временном всплеске до следующего диалога между китайской и американской сторонами, либо о долговременном эффекте, добавил финансист. Он напомнил, что происходящее уже заставило колебаться рынок криптовалют, скорректировало показатели фондовых рынков, в том числе ослабило доллар. При этом, по словам эксперта, слабый доллар США ничем не грозит – это скорее преимущество, поск ольку в перспективе даст толчок для наращивания экспорта и промышленного развития.

«Если говорить о возможном влиянии на экономику России, то оно достаточно условное, символическое, — отметил Бархота. — Тем не менее, очень важно в этой ситуации сохранять серьёзные тесные отношения с американской администрацией и даже больше с ней сотрудничать, просто потому, что во многом есть зависимость и от предстоящих соглашений, и деэскалации, и инвестиционных контрактов».

Он также призвал сохранять спокойствие, напомнив, что опыт прошедшей весны подтвердил временность таких эскалаций. В целом же у Трампа в данный момент на руках больше козырей, однако рост ставок не продлится вечно и рано или поздно завершится, заключил финансист.

Напомним, Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн, подробности – в материале «Газеты.Ru».

