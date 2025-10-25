На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали, кто планирует сорвать возможный саммит России и США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Лондон и Париж попытаются сорвать саммит России и США
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Великобритания и Франция устроят провокации, в частности, реализуя операции под ложным флагом, для срыва потенциального саммита России и США. Такое мнение высказал ТАСС бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«В особенности этого можно ожидать от британцев через MI6, в меньшей степени — от французов, но они попытаются устроить провокации, операции под ложным флагом», — сказал он.

По словам эксперта, страны-участницы Евросоюза (ЕС) в последние недели использовали тактику с дронами, летавшими над территориями Польши и Румынии. Джонсон отметил, что в этой операции использовались собранные заново российские беспилотники, сбитые ранее в зоне СВО.

Кроме того, как считает экс-аналитик ЦРУ, страны ЕС утратили военную мощь, и, возможно, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют общее стремление к демилитаризации и ослаблению Европы. Он подчеркнул, что сегодня мы наблюдаем «конец этой системы», при которой европейские страны вмешиваются в международные конфликты, не имея при этом достаточных ресурсов и промышленности.

«Все, что у нее (Европы. — «Газета.Ru») осталось, — это колониальное наследие, наследие эксплуатации других народов и культур», — заключил он.

В среду, 22 октября, Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается сорвать саммит Россия – США в Будапеште.

