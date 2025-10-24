На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что Запад пытается сорвать саммит Россия – США в Будапеште

Захарова: Запад развязал информационную кампанию об отмене саммита РФ и США
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Западные государства запустили масштабную информационную кампанию об отмене российско-американского саммита в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе сессии «СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности» в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов, передает ТАСС.

«Мы видели информационную атаку с участием искусственного интеллекта, традиционных средств массовой информации, корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште», — сказала она.

Дипломат отметила, что Москва и Вашингтон «договорились» и осуществляли подготовку к встрече, однако была запущена информационная кампания, формировавшая у людей во всем мире «ощущение того, что все идет якобы к их отмене».

«Люди должны были внутри себя согласиться с тем, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что-то должно с ними произойти», — указала Захарова.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что двусторонний саммит России и США в Будапеште не снят с повестки дня, в Европе знают, что он обязательно состоится.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.

