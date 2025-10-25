В Белоруссии назвали действия Литвы на границе «бездумными»

Таможенный комитет Белоруссии расценил действия Литвы с закрытием и открытием контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе двух стран «бездумными и необоснованными». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что спустя 12 часов власти Литвы решили открыть пункты «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

«Ничем необоснованные бездумные решения литовских властей, без всяких уведомлений и предупреждений, — беспрецендентные, их невозможно оправдать никакими причинами», — говорится в сообщении.

Накануне вечером премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.